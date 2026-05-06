«Casi me fui para el otro lado»: Preocupación por popular rostro de TV que fue hospitalizado de urgencia

Durante las últimas horas, un popular personaje de la TV y redes sociales generó gran preocupación en sus seguidores tras dar a conocer que enfrenta un delicado estado de salud.

Estamos hablando de Danilo 21, quien a través de su cuenta de Instagram dio a conocer que fue hospitalizado de urgencia después de malestares que comenzaron durante el fin de semana.

Frente a esto, el joven que esta semana se va definitivamente de Chilevisión, no estuvo presente en el react de «Fiebre de Baile», donde frecuentemente se desempeña como panelista.

Danilo 21 revela complejo estado de salud

En un video que compartió en Instagram, el influencer indicó: «Primero, les quiero agradecer a todos por sus bonitos mensajitos. Como ustedes saben, hoy estuve en la clínica, casi me fui para el otro lado. Estuve muy mal, gente, muy enfermo».

Posteriormente, Danilo 21 explicó que estas complicaciones son productos q que tiene cálculos en la vesícula.

En este sentido, explicó: «Anoche falté al VAR porque no podía más, pero por suerte ya estoy mejor, me dieron remedios».

«Como ustedes saben, yo tengo cálculos y me los tengo que operar. El problema es que yo estaba esperando a que bajara mi carga laboral para poder operarme», añadió Danilo 21.

«Estuve con una crisis que empezó el domingo y no paró, no podía dormir, así que nada, por eso terminé en la clínica», finalizó el influencer.

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