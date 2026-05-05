Restricción vehicular 2026: estas son las patentes que no pueden circular en Santiago este miércoles 6 de mayo

A partir de esta semana empezó a regir la restricción vehicular en Santiago. Medida que se traduce en que múltiples vehículos no podrán circular por la Región Metropolitana.

Esta iniciativa se lleva a cabo con el fin de cuidar la calidad del aire. De hecho, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y se aplica en meses de otoño e invierno, que es cuando aumenta más la contaminación.

Vale señalar que la restricción vehicular rige de lunes a viernes, entre las 07:30 y 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular de este miércoles 6 de abril

En la jornada de este miércoles 6 de mayo, los vehículos que tendrán restricción vehicular son aquellos que tienen patentes que terminan estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 o 3.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 2 o 3.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Es importante señalar que la restricción vehicular rige en la totalidad de la provincia de Santiago y se incluyen las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

En tanto, los vehículos que no tienen sello verde, no pueden transitar dentro del anillo de Américo Vespucio, independiente del último dígito de su patente.

De este modo, los conductores tienen que estar atentos a la restricción vehicular con el fin de cuidar la calidad del aire y también evitar recibir alguna multa. Vale señalar que las sanciones para quienes no cumplen con la normativa están entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de entre $70 mil y $90 mil.

Revisa las patentes que no podrán circular por la capital el resto de esta semana:

Jueves: 8, 9, 0 o 1.

Viernes: 2, 3, 4, o 5.

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