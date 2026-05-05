KidZania sorprende con «Noche de Amigos»: cuándo es y los detalles de este evento exclusivo para adultos en Santiago

¡Se acerca uno de los panoramas más novedosos en Santiago! Resulta que KidZania, el parque favorito de niños y niñas abre sus puertas para un evento exclusivo para adultos, la» Noche de Amigos».

Esta iniciativa se ha convertido en una instancia para disfrutar en grupo y compartir buenos momentos. Todo esto de la mano en un gran ambiente y música en vivo.

El evento, llega con su nueva versión «Yo quería Ser» y es una invitación a pasarlo buen y darle una mirada a las profesiones que nos llamaron la atención cuando pequeños. Pero con con bailes, concursos, clases de coctelería y mucha emoción.

Vale señalar que en cada una de las ediciones de estas iniciativas, los adultos pueden cautivarse con las más de 60 actividades que hay en el parque. De hecho, en esta oportunidad se podrá disfrutar del nuevo escenario para estrellas del Rock de Audiomusica y el simulador de camión minero de Collahuasi. Actividades que se sumaron recientemente a esta propuesta de Kidzania.

¿Cuándo es la «Noche de Amigos»?

Este evento se llevará a cabo el 9 de mayo, desde las 18:00 hasta las 23:00. Para conocer más detalles puedes ingresar acá.

Además, si eres un fanático de «La Noche de Amigos» , puedes conseguir tu pasaporte o «paZZport» el mismo día. De este modo, accederás a descuentos especiales, podrás acumular sellos de actividades y coleccionar los stickers especiales.

Vale señalar que este es un evento exclusivo para mayores de 18 años.

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