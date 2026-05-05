05 May, 2026. 17:27 hrs
Lluvia en Santiago: Jaime Leyton reveló en Mega cuándo llegan las precipitaciones a la capital
En la mañana de este martes, el meteorólogo de Mega reveló el pronóstico del tiempo y dio a conocer cuándo iniciaría la lluvia en Santiago. Revisa las palabras del especialista.
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