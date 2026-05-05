Cecilia Gutiérrez impacta al mundo del espectáculo tras revelar romance entre exfutbolista y exchica reality: «Es bien galán»

Recientemente, Cecilia Gutiérrez dio a conocer en su podcast Bombastic, que el exfutbolista, Marcelo Salas estaría en una relación con Mariana Alcalde, quien fue parte del reality 1810.

Cecilia Gutiérrez habla de la relación entre Marcelo Salas y Alcalde

Vale señalar que en esta oportunidad, se desarrolló una dinámica, en la que Manu González estuvo intentando adivinar de quién se trataba.

De este modo, hablaron de diversos futbolistas que están en pareja como Luis Jiménez, Mago Valdivia y Guillermo Maripán.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez mencionó: «Es más antiguo… Te están buscando, matador».

«No te puedo creer, ¿cuánto le va a durar? Porque siempre que se habla del señor Salas, siempre digo…», indicó Manu González. Y posteriormente, consultó si se trata de una relación o si recién se están conociendo.

«Sí, romance, saliendo», respondió Ceci Gutiérrez.

Posteriormente, la periodista dio a conocer la mujer en cuestión. «Es exchica de reality, ex panelista de farándula, muy guapa. Ha estado fuera de la escena, como publica, en los últimos años, pero no por eso ha dejado de estar presente en la farándula», indicó.

«Marcelo Salas y Mariana Alcalde», indicó Cecilia Gutiérrez, quien sorprendió a Manu González con su revelación.

Frente a esto, el español expresó: «Años que no sabíamos nada de Mariana Alcalde».

Posteriormente, Cecilia Gutiérrez, indicó: «Solo sé que están saliendo»

«¿Te acuerdas de que él estaba saliendo con una chica, que no la asumía, y ella le había organizado el cumpleaños? Como que la tenía en la sombra; después salió el romance y él se enojó, y después siguieron saliendo; bueno, ahora está con Mariana Alcalde», añadió.

Además, Ceci Gutiérrez expresó: «Dicen que él es bien galán igual».

En este sentido, la periodista indicó que a Marcelo Salas «se le acaba el encanto» cuando sus relaciones se vuelve públicas. En este sentido, González mencionó que para evitar esto no debería tener relaciones con chicas del mundo del espectáculo.

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