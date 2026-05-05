Llamó a RadioActiva para contar su historia con la vecina profesora y el final dejó a todos «marcando ocupado»

Recientemente, un auditor de 45 años sorprendió en «El Portal del Web» tras llamar para contar una ardiente situación que vivió, en la que algo que empezó como un favor de vecinos terminó en una historia de infidelidad.

El hombre le contó a DJ Black y José Luis Godoy que constantemente llevaba a una vecina de 32 años que es profesora, pero que en una oportunidad la docente se le «tiró» mientras manejaba.

«Me dijo ‘¿sabes que?, yo quiero pasar el día contigo», reveló el auditor, quien comentó que se pidió un día de vacaciones, por lo que inventó que su hijo tenía un problema.

De este modo, se fueron para el cerro, donde terminaron haciendo más que un picnic.

El hombre confesó que constantemente hablaban, pero que no esperaba que esto ocurriera. «Yo la transporto todos los días, pero yo nunca andaba con la maldad», indicó.

La infidelidad que remeció a «El Portal del Web»

El auditor indicó que tanto él como ella están casados. Por si fuera poco, reveló que con el marido de la profesora juegan fútbol en el mismo club.

Además, señaló que seu vecina quiere repetir, pero que «no quiero repetir la hazaña, porque obviamente mi socia se puede enganchar».

Vale señalar que dejó en claro que en su casa no han sospechado nada, porque pensaban que se encontraba trabajando.

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