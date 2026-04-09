Jere Klein habría iniciado nuevo romance con ex de popular futbolista chileno

Jere Klein es uno de los cantantes urbanos más populares de Chile. Sin embargo, recientemente dio mucho que hablar por un tema que no se relaciona con su música.

El intérprete de canciones como «Ando» y «Todo K Ver» y otras cuenta con gran fama, por lo que su vida personal y amorosa ha cobrado gran importancia entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo.

En este sentido, en alguna ocasión fue vinculado con la cantante e influencer Katteyes, quien es una de las voces femeninas más escuchadas de la escena.

Además, anteriormente tuvo un romance con Steffy Elizondo, quien actualmente está con el futbolista chileno Lucas Cepeda.

Y recientemente, se dio a conocer que Jere Klein estaría en una nueva relación.

El nuevo romance de Jere Klein

Se acabaron las especulaciones con respecto a la situación amorosa de Jere Klein. Esto debido a que se conoció que estaría con María Josefa Núñez.

Vale señalar que la joven hace un tiempo tuvo un romance con el futbolista Joan Cruz, quien jugaba en Colo Colo y en su momento fue una de las promesas del fútbol chileno.

La noticia se conoció después de que María Josefa Núñez compartió un registro en su cuenta de Instagram, en el que lucía un oso de peluche, globos y rosas que le regaló el cantante.

Ante esto, Jere Klein le escribió: «Mi príncipe». En tanto, la joven le respondió con «mi princesa».

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