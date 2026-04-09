Histórico participante de ‘Morandé con Compañía’ se suma a ‘Detrás del Muro’ y este viernes saldrá en pantalla

El estelar de la comedia ‘Detrás del Muro’ ha cautivado a los televidentes de Mega.

Su regreso a la televisión trajo consigo a diferentes personajes que hace un tiempo atrás estuvieron en las pantallas de ‘Morandé con Compañía’.

Ahora, un ex integrante del antiguo programa, se suma a la renovación del estelar ‘Detrás del Muro’ y lo veremos participar este mismo viernes en un nuevo capítulo.

El espacio conducido por Kike Morandé se impuso en el rating la semana pasada, cuando el show de humor fue emitido el jueves, compitiendo con ‘El Club de la Comedia’.

¿Quién es el nuevo invitado para ‘Detrás del Muro’?

Se trata del comediante Rodrigo Villegas, quien se sumará al espacio tal como ya lo hicieron en capítulos anteriores los invitados José Antonio Neme, Pancho Melo, Jean-Philippe Cretton y Tonka Tomicic.

El humorista, tuvo uno de sus grandes personajes en ‘Morandé con Compañía’ con el dúo dinámico ‘Blondon Boys’.

Ha estado en el Festival de Viña del Mar, llevándose todos los galardones.

Ahora, vuelve a la casa que lo acogió durante años, para dar un espectáculo prime este viernes 10 de abril por las pantallas de Mega.

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