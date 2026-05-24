Luto en la televisión: Muere recordada actriz nacional que participó en icónicas teleseries

Una triste noticia remeció al mundo televisivo chileno durante esta jornada. La actriz Teresa Berrios Tapia falleció este domingo, según confirmaron Chile Actores y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de sus redes sociales.

La intérprete dejó una extensa trayectoria en televisión y teatro, siendo parte de emblemáticas producciones nacionales que con el paso de los años se transformaron en verdaderos clásicos de la pantalla chica.

Muere recordada actriz nacional que participó en icónicas teleseries

Además, Teresa Berrios fue recordada como una de las actrices más longevas de la industria nacional, ya que actualmente tenía 103 años.

Desde Chile Actores comunicaron la noticia con un emotivo mensaje: “Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señalaron.

Asimismo, destacaron parte de su reconocida carrera artística: “En su carrera actoral recordamos participaciones en obras como Fuera de Control, Machos, Oro Verde, Mea Culpa, El día menos pensado, entre muchísimas otras”. Producciones que quedaron marcadas en el imaginario colectivo nacional y que hoy son recordadas como íconos de la televisión chilena.

Por otro lado, desde Chile Actores también entregaron detalles sobre las ceremonias de despedida. Informaron que el velorio se está realizando en la Iglesia Santa María de Las Condes.

En tanto, el funeral quedó programado para este domingo 24 de mayo a las 16:00 horas en el Cementerio General.

“Nuestro abrazo cariñoso a su familia, compañeros, amigos y todas las personas que sienten su partida”, expresaron desde la organización al cierre del mensaje.

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