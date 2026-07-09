Popular programa de Mega llegó a su fin tras 10 capítulos y así reaccionó Julio César Rodríguez: importante anuncio

En la noche de este miércoles, se emitió el último capítulo de «El juicio de los ex» de Mega. Al menos del primer ciclo, el que contó con diez episodios.

Vale señalar que el espacio tuvo una gran recepción de parte de los televidentes, a pesar de ser emitido en el horario de trasnoche.

En este sentido, recientemente Julio César Rodríguez, quien era conductor del espacio y director creativo del canal se refirió al fin del programa.

Las palabras de Julio César Rodríguez

El conductor indicó: «Vamos a volver en un segundo ciclo, seguramente, más pronto de lo que creen».

Además, JC Rodríguez agradeció la experiencia. «Sobre todo quiero agradecerles porque son diferentes y no estamos acostumbrados a la diferencia. Estamos acostumbrados a que en la televisión veamos siempre lo mismo».

«Ustedes son distintos, se han ganado un espacio. También pueden opinar, pasarlo bien, divertirse, ir abriendo caminos», añadió.

En este sentido, Julio César Rodríguez indicó: «Muchas gracias a los jefes de Mega que nos dieron la oportunidad de hacer esta locura, muchas gracias a todos los jefes de Mega que nos siguen dando la oportunidad de ir creando y de ir haciendo cosas nuevas y cosas buenas».

«Sé que el éxito en sintonía ha sido muy importante, que el éxito en poner los temas del reality ha sido muy importante, pero sobre todo que en tan poquito tiempo hicimos comunidad, y es muy muy relevante, así que gracias a toda esa comunidad», finalizó.

Vale señalar que desde Mega indicaron que el programa «continuará próximamente a través de las plataformas digitales».

Por otro lado, cabe destacar que «El juicio de los ex» tuvo un gran rating con un promedio de 313.350 personas por minuto en su horario. Además, , logró un alcance de 2.604.636 personas que sintonizaron el espacio.

Es importante recordar que el panel se componía por Oriana Marzoli, Danilo 21, el psicólogo Sergio Schilling y Julio César Rodríguez en la conducción.

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