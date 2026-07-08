Hoy termina una etapa: Mega confirmó que popular programa sale de pantalla a menos de un mes de su estreno

Recientemente, Mega confirmó una drástica decisión con uno el espacio «El Juicio de los Ex», el cual está ligado al nuevo reality «¿Volverías con tu ex? 2».

En concreto, el programa que es conducido por Julio César Rodríguez dejará de emitirse en la pantalla chica después de casi un mes desde el inicio de su emisión.

De acuerdo a lo informado por el canal, el espacio tendrá su último capítulo en la televisión abierta hoy, miércoles 8 de julio. De este modo, terminará su primera etapa con un total de 10 episodios.

Sin embargo, «El Juicio de los Ex», no será eliminado de manera definitiva. De hecho, confirmaron que lo tienen contemplado para el futuro.

La decisión de Mega con «El Juicio de los Ex»

Desde el canal dieron a conocer que el primer ciclo televisivo del espacio tuvo el fin de «amplificar, expandir y profundizar» las historias relacionadas con «¿Volverías con tu ex? 2».

Vale señalar que el espacio era conducido por JC y otras figuras del espectáculo formaba parte de «El Juicio de los Ex». Hablamos de Oriana Marzoli, el creador de contenidos Danilo 21 y el psicólogo Sergio Schilling, quienes comentaban las polémicas del reality.

Y desde Mega indicaron que si bien el espacio saldrá de la pantalla abierta, tienen contemplado que pueda regresar próximamente a través de plataformas digitales.

Según lo informado por el canal, el programa promedió una audiencia de 312.677 personas por minuto. En tanto, el alcance total fue de 2.361.815 personas.

Por otro lado, con respecto al impacto online, sumó 42.924.606 visualizaciones en sus plataformas digitales.

Vale señalar que Danilo 21 reaccionó a la salida del espacio a través de redes sociales. «Duró menos que El Desestrece», señaló en modo de broma.

Además, el influencer indicó: «Gracias a toda la gente que me apoyó en este proyecto. Nunca olvidaré quiénes estuvieron ahí viéndome y enviando amor».

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