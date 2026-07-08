Gisella Gallardo reacciona a filtración de supuestos chats y fotografía de Mauricio Pinilla con popular modelo trans

Recientemente, Gisella Gallardo reaccionó públicamente al supuesto affaire de su expareja Mauricio Pinilla con Agustina Cabañas.

Vale señalar que fue la misma Cabañas quien filtró unos presuntos chats con el exfutbolista e incluso compartió en sus historias una fotografía en la que estarían juntos.

Esto ha dado mucho que hablar debido a que poco antes se había viralizado el nuevo romance de Pinilla con Paula Henríquez.

Posteriormente, surgió la filtración de Agustina Cabañas, quien compartió capturas de su chat e incluso le dedicó unas palabras al exdelantero de Universidad de Chile. «Erí muy chanta, Mauricio», escribió.

Y recientemente, fue Gisella Gallardo quien se refirió a la situación.

La reacción de Gisella Gallardo

En el programa «Hay que decirlo» de Canal 13, Gisella Gallardo se refirió a la reciente polémica de Mauricio Pinilla y Agustina Cabañas.

«Me han preguntado mucho por esto y lo único que voy a decir es que me da muchísima lástima esta situación, y alguien tiene que proteger a los niños», expresó.

Además, mencionó: «Esa es mi labor, así que no voy a opinar nada respecto a este tema, ni si la pulsera era o no era. Eso quería informar. Muchas gracias».

Vale señalar que Agustina Cabañas constantemente está dando que hablar con sus affaires. Anteriormente también reveló que habría tenido un encuentro con Fabricio Vasconcellos y que tuvo un vínculo con Felipe Kast.

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