«Este tipo es un mari…»: Influencer revela desconocido episodio con reconocido periodista chileno y se lanza sin filtros

Recientemente, un popular influencer chileno dio a conocer una desconocida situación que vivió con un periodista nacional.

Se trata ni más ni menos que Hombre 10, quien crea contenido relacionado con la seducción. El joven se lanzó contra Felipe «Chelipe» Cárdenas, quien actualmente trabaja en Somos Yuly.

En el programa de YouTube, FEFSTATION, el influencer indicó: «La peor entrevista del mundo la tuve cuando me invitó Julio César Rodríguez con ‘Chelipe’. Aquí yo voy a hablar las cosas sin filtro, me da lo mismo. Voy a contar el cahuín».

Influencer recuerda situación que vivió con Chelipe Cárdenas

El joven dio a conocer una situación que vivió con el periodista antes del conflicto. «Hace años a mí me invita ‘Chelipe’ a su programa, me hace una entrevista y le encantó todo lo que yo le hablaba, el tema de la seducción”, partió el relato. “La cosa es que yo termino, me voy yendo y viene la maquilladora y me dice: ‘Oye, ‘Chelipe’ dice si lo esperas un poquito que quiere hablar contigo», recordó el galán de redes sociales.

«Después él se acerca a mí y me dice: ‘Oye bro, qué interesante todo lo que me dijiste. ¿Te puedo contar algo? Hay una chica que me gusta’ y me cuenta de una chica de la tele, no tengo idea cuál es el nombre, una actriz», añadió.

En este sentido, aseguró que habrían quedado en contacto. Incluso mencionó que Felipe Cárdenas le habría mandado unos pantallazos para saber cómo conquistar a la mujer que le gustaba.

Sin embargo, posteriormente se acabó la relación entre ambos. «Después yo subo un video donde digo: ‘Tú como hombre jamás debes tener una primera cita en casa con una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer que llega a tu casa puede no ser la misma que aparece en redes sociales, por la cantidad de filtros’. Y por decir eso me agarran las feministas», señaló Hombre 10.

«Cuando empezó esta funa este chico me escribe y me dice: ‘Oye hermano, ¿Puedes borrar la foto que tienes conmigo?, por fa… y te dejé de seguir para que la gente no me hatee a mí’. Y ahí yo dije: ‘No, este tipo es un maricón’. Ahí nunca más le hablé», añadió el creador de contenido.

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