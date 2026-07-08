«¿Renuncia en vivo?»: Roberto Cox desconcertó a todos en CHV con inesperada confesión desde Estados Unidos

Recientemente, Roberto Cox protagonizó una inesperada situación durante un despacho para CHV desde Estados Unidos en el marco del Mundial 2026.

Esto ocurrió mientras se encontraba en Atlanta conversando con el panel de Plan Perfecto. En dicha instancia, Renata Bravo le hizo una consulta que hizo que el periodista sorprendiera con una inesperada confesión .

Resulta que la comunicadora le consultó si es que tenía ganas de volver a Chile una vez que termine su trabajo en Norteamérica. Frente a esto, el periodista sorprendió con una inesperada respuesta.

La confesión de Roberto Cox

Tras la consulta de la panelista, el periodista indicó: «No quiero que se acabe el Mundial, me quiero quedar acá un tiempo más y no ir a encerrarme a un estudio de televisión».

Ante esto, Renata Bravo le indicó desde el estudio: «Te mandamos cinco de pisco y estás. Que rica esa fiesta mundialera».

Posteriormente, Roberto Cox explicó por qué le ha gustado tanto esta experiencia mundialera. «Les voy a decir la verdad, les voy a ser 100 por ciento honesto. Estoy acá cubriendo el Mundial, con hinchas de todos los países del mundo, una fiesta del fútbol, viendo grandes partidos… ¿y me voy a ir a encerrar a un estudio a hablar de pura delincuencia? Para eso me quedo acá», mencionó.

Esto no pasó desapercibido para los panelistas de «Plan Perfecto». En este sentido, Fran García-Huidobro bromeó al respecto e indicó: «¿Renuncia en vivo?».

Por otro lado, en modo de broma, Eduardo de la Iglesia le mencionó riendo: «Roberto, te confirmo que estamos al aire todavía».

Además, desde el panel continuaron bromeando y le aconsejaron: «No hagas esos comentarios». «Como se nota que no tiene hijos», añadieron.

Vale señalar que Roberto Cox continuó realizando su despacho con completa normalidad,

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