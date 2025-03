Influencer Danilo 21 se va con todo contra Daniela Aránguiz: «Te pagan por hablar de los cuernos que te han puesto»

Recientemente, un popular influencer se lanzó con todo contra Daniela Aránguiz. Estamos hablando de Danilo 21, quien dio mucho que hablar tras acusar a Karol Lucero de no pagarle a los trabajadores de Like Media e incluso de haber sido infiel.

Frente a esto, la exchica Mekano decidió salir a defender al exparticipante de Yingo.

«Lo más heavy que encuentro de todo este cahuín pobre es que le demos pantalla a una persona NN que se muere por ser o tener lo que tiene y hace Karol», señaló Daniela Aránguiz en el programa «Sígueme» de TV+.

Además, agregó: «Ahí está una persona que no creo que tenga auspiciadores por hacer un tipo de react, ¿eso es lo que hace, no? A él no le pagan ni uno y está exponiendo a Karol Dance a cambio de nada. Porque a él no le pagan por tener ese canal. Hay mucha gente que también lo empieza a hacer así».

Danilo 21 se lanza con todo contra Daniela Aránguiz

En el programa de «Que te lo digo» que se emitió este 12 de marzo, el influencer se fue con todo contra Daniela Aránguiz.

«¡Eres tan ignorante, Daniela! ¡Carecuica ignorante! Ella hizo referencia a que los react que hago yo sobre los realities serían lo mismo que los trabajos no remunerados de Karol Dance. Lamentó informarte que los react que yo hago me los paga Twitch. No sé si tú sabías, pero deberías haberte informado más», partió señalando Danilo 21.

«Además, dice que yo tengo ganas de estar en la tele, que estoy desesperado por esto. Tú crees que en la televisión solamente puede estar gente como tú, que te pagan por hablar de los cuernos que te han puesto o solo para discutir con otras mujeres. Estás en el lado incorrecto y por eso la gente ya no te soporta», agregó.

Posteriormente, hicieron una dinámica, en la que Sergio Rojas lo invitó a ponerse de pie y hablarle a la imagen de Daniela Aránguiz que estaba en la pantalla.

De este modo, Danilo 21 expresó: «magínate, tienen dos programas hablando puras boludeces y no me van a tener a mí, que además, discúlpame, pero yo no ando buscando esto, a mí me llaman. No tengo la culpa de que la gente a mí me crea. En cambio, de ti la gente solo se ríe, porque de verdad, vergüenza defendiendo lo indefendible».

«A ti te parece normal que una persona haga promoción para trabajar sin sueldo cuando en este país no se puede. Tú siempre estás del lado equivocado», agregó.