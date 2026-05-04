A Pablo Chill-E le consultaron por su banda favorita de Chile y esto fue lo que pasó: su respuesta ya es viral
El cantante urbano tuvo que escoger entre importantes nombres como Los Ángeles Negros, Zalo Reyes y muchos más.
Hace algunos días, Pablo Chill-E estuvo presente en RadioActiva. Instancia en la que conversó con DJ Black y José Luis Godoy sobre diversos temas. Uno de ellos, fue con respecto a sus bandas favoritas del país.
En concreto, el cantante urbano se sometió a una dinámica, en la cual debía dar a conocer sus preferencias.
«Queremos saber tu banda o solista favorito de la música chilena con un quiz. Te vamos a ir preguntando cuál vas a ir prefiriendo», le explicó JL Godoy.
La banda chilena favorita de Pablo Chill-E
La primera pregunta que recibió el intérprete de «Vibras» fue si es que prefería a Cris MJ o Tiro de Gracia. En este sentido, eligió a la agrupación de rap debido a la «trayectoria».
Luego, entre Tiro de Gracia y Quilapayún, Pablo Chill- E escogió a esta última. Sin embargo, posteriormente, se quedó con Los Ángeles Negro.
Después mantuvo su elección frente a importantes artistas como Marcianeke, Makiza e incluso Zalo Reyes, por quien siente una gran admiración.
«Con todo el respeto que le tengo a zalito porque por trayectoria y porque vienen de antes… creo que Los Ángeles Negros son una gran inspiración para Zalo Reyes», indicó Pablo Chill-E.
Sin embargo, el dominio de Los Ángeles Negro terminó una vez que tuvo que escoger entre ellos e Intillimani.
No obstante, poco después Pablo Chill- E se inclinó por Los Prisioneros, quienes también se lograron imponer a Chico Trujillo. «Puta, al Macha lo quiero, lo amo. Pero Los Prisioneros», señaló.
Y al finalizar, el cantante de Puente Alto fue consultado sobre si prefiere a la banda que fue liderada por Jorge González o Los Jaivas y se terminó inclinando por esta última agrupación.
