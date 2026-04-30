Pablo Chill-E confiesa por primera vez cuál fue su gran miedo en el Festival de Viña

Pablo Chill-E estuvo presente en «El Portal del Web». Instancia en la que habló con José Luis Godoy y DJ Black con respecto a su paso por la reciente versión del Festival de Viña, próximas metas y más.

En este sentido, popular cantante urbano reconoció que una anterior visita a RadioActiva fue importante para llegar a la Quinta Vergara. «Aquí persuadimos y se logró», mencionó.

«Ustedes me preguntaron así como si me gustaría estar y yo di una respuesta bastante madura. Yo creo que por eso se logró», indicó Pablo Chill-E.

Además, el artista se sinceró con respecto a la importancia que tuvo estar en el Festival de Viña 2026 y recordó las noches que lo veía con su familia. «Mi niño interno lo disfrutó más que mi artista interno», reconoció.

Por otro lado, el intérprete de éxitos como «My Blood» indicó que después de presentarse en el prestigioso certamen ha cambiado la forma en que lo ve la gente.

«Cambió harto la perspectiva de la gente, en cómo me veían a mí. Yo creo que eso fue el gran cambio y lo que yo más valoro», señaló Pablo Chill-E.

En este sentido, el cantante chileno confesó que «uno se siente marginado cuando venís de abajo, y aquí como que me sentí súper cómodo, todos me trataron súper bien».

«Ese era mi miedo al llegar, que la gente de la farándula fueron medios pesados y te miraran menos. Y algunos obviamente no te miran con los mismos ojos que a otras personas, pero por lo menos de lo que fue la producción, la gente del jurado y toda la gente con la que tuve que tratar me trataron bacán», añadió Pablo Chill-E.

Los deseos de Pablo Chill-E por llegar al Estadio Nacional

Además, en esta oportunidad el «Shishiboss» se refirió a sus intenciones de llegar al Estadio Nacional.

«Yo creo que ese es el próximo hito después del festival y después ya hacer puros conciertos», indicó Pablo Chill-E.

Sin embargo, adelantó que tiene que sacar un nuevo álbum para hacerlo, pero que no ha podido ya que tiene algunos problemas con su sello discográfico, por lo que aconsejó a los nuevos talentos a que se asesoren bien antes de firmar algo y les recomendó a tener un abogado. «Cuidado con la letra chica», advirtió.

«Me la he buscado como he podido, por eso sigo aquí donde estoy y yo creo que porque soy Pablo Chill-E y fui un pionero. Por eso estoy aquí donde estoy, porque lo ha pasado a varios y varios han quedado ahí en el camino», añadió.

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