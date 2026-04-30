Confirman cuarto concierto de Karol G en Chile en 2027: conoce cuándo es y cuándo inicia la venta de entradas

¡Locura total por el regreso de Karol G en Chile! Tres noches no eran suficientes y recientemente, la productora Bizarro confirmó un cuarto concierto de la «Bichota» en nuestro país en el marco de su «Viajando por el mundo, Tropitour».

El anuncio viene después del gran éxito en venta que hubo por los tres primeros shows de la cantante colombiana en el Estadio Nacional, lo que refleja la gran expectación que hay por su retorno.

La cuarta fecha se llevará cabo el 31 de enero en el recinto ubicado en Ñuñoa y la preventa ya está por comenzar.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el cuarto concierto de Karol G en Chile?

Bizarro dio a conocer que hoy a las 15:00 horas, a través de Puntoticket inicia la preventa exclusiva para clientes que paguen con la tarjeta Mastercard de Banco Falabella.

Vale señalar que los precios de las entradas se encuentran entre $69.000 y $563.500. Revisa a continuación el precio de cada ubicación:

Galería: $69.000

Cancha general: $92.000

Pacífico lateral: $103.500

Andes: 103.500

Pacífico bajo: $207.000

Pacífico alto: $230.000

Platinum lateral: $230.000

Pacífico medio: $287.500

Diamante lateral: $287.500

Diamante: $322.000

Primeras filas: $414.000

Pit derecho (A): $563.500

Pit derecho (B): $563.500

Silla de ruedas: $69.000

Acompañante de silla de ruedas: $69.000

Recordemos que la última vez que Karol G vino a Chile fue en abril de 2024. Instancia en la que hizo tres conciertos completamente sold out en el Estadio Nacional, los días 19, 20 y 21 del mes ya nombrado. De este modo, la artista colombiana está cerca de romper su propio récord.

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