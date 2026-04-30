«El mejor desarrollo de personaje»: Reaparece el protagonista del recordado viral «anda a laar» y sorprendió con una faceta completamente nueva

El programa «En la mira» dejó múltiples momentos que hasta ahora son recordados. Uno de estos, es el registro de un joven que en ese entonces (2008) tenía 26 años y fue detenido por Carabineros. En este sentido, mientras iba camino a la comisaría, se lanzó múltiples frases que hasta ahora siguen dando que hablar.

Algunas de estas fueron: «Estai’ con la cámara ahí», «Ese es choro, es mi compañero», y «Anda a laar», las que constantemente vuelven a tomar vida en redes sociales.

Además, en esta oportunidad, también le mandó un mensaje a quien era su novia. «Polola, sabes qué, ahora me voy en cana. Me van a consultarme, igual la amo. Ya voy a trabajar para darle todo. Usted es lo más lindo, me sacó de la droga más fea. Lorena, te amo con todo mi corazón, no estoy ni ahí con estar en la tele y a los giles les doy cara. Con los traficantes no estoy ni ahí, yo soy choro giles cu… qué hue…», lanzó.

Reaparece personaje de recordado viral «anda a laar»

Y luego de varios años, el hombre volvió a aparecer en redes sociales. Sin embargo, ahora tiene un presente muy distinto.

Resulta que ahora es el protagonista de campañas digitales de Full Led RV. Local de accesorios automotrices de Puente Alto.

«Vengan a sapear al tiro para acá, están los mejores descuentos. Aquí son todos vivos, te van a dar un descuento, hermano mío (…) denle su corte», indica en uno de los videos.

Vale señalar que como era de esperarse, los videos han generado múltiples reacciones. «Voy a ir a comprar pa puro sacarme una foto con él, no tengo ni auto»; «Lorena logrando lo que la cana no pudo»; «Si el puede salir adelante… todos pueden»; «El mejor desarrollo de personaje», fueron algunos de los mensajes que recibió.

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