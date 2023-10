¡Se ve irreconocible! Así luce actualmente el protagonista del video viral «Anda a laar»

Hace unos años, un joven llamado Joel Cáceres Yáñez protagonizó un recordado video viral «Anda a laar», una frase para el bronce que se metió dentro de la cultura popular nacional. Pues en el programa de Chilevisión «En La Mira», el hombre salió en pantalla en medio de su proceso de detención por Carabineros de Chile, dejando un particular e hilarante mensaje.

En ese sentido, partió comentando mientras se lo llevaban a la comisaría: «Yo me porto bien. ¿Me pillaron con algo? ¿Me pillaron con droga? Con nada… No ando con el carnet (…) Pa’ qué po’, no sea así con uno», expresó.

«Anda a laar»: Así se ve en la actualidad el recordado protagonista

Además, aprovechó aquella instancia para mandar un romántico recado. «Ahora me voy en cana (…) igual la amo. Ya voy a trabajar para, ahí, darle todo. Usted es lo más lindo. Usted me sacó de la droga más fea».

«Lorena, Lorena, te amo con todo mi corazón. No estoy ni ahí con estar en la tele y a los giles les doy cara y a los traficantes, no estoy ni ahí… Soy choro giles cu…, qué hue… Le andan vendiendo droga a los cabros chicos, son puros hue.. giles cu…», agregó.

Y para cerrar con su particular intervención, dijo: «Cuándo han estado 15 días castigados en las mazmorras. Nunca. Anda a laar».

Con respecto a años más recientes, en una entrevista para La Cuarta en el año 2017 aseguró que «los memes arruinaron más mi vida, me insegurizaron. Y lo peor de todo es que me estigmatizaron pa’ cuando salga».

Ahora, a través de la red social TikTok, Joel Cáceres, más conocido como «Anda a laar», reapareció revelando su apariencia actual, donde fue captado en la calle pidiendo plata a viajeros de un auto, quienes publicaron el registro por medio del perfil @dysantileon.