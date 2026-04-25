24 Abr, 2026. 20:00 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprendió tras responder sobre la probabilidades de que se desarrollen precipitaciones en Santiago
En la mañana de este viernes, el meteorólogo de Mega entregó su pronósticó del tiempo para los próximos días en la capital ¿Se espera lluvia en la Región Metropolitana?
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