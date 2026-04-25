Recientemente, se dio a conocer un nuevo quiebre en el mundo de la farándula. Se trata ni más ni menos que de Alexandra «La Chama» Méndez y Manuel Napoli, quienes se conocieron en la segunda temporada de Gran Hermano Chile 2 y estuvieron más de un año juntos.

Vale señalar que esta fue una de las relaciones que más dio que hablar durante el reality, donde protagonizaron diversas controversias.

Luego de abandonar el encierro continuaron juntos. De hechos, estuvieron viviendo en Chile por un tiempo.

Sin embargo, con el pasar de los meses, la relación se comenzó a desgastar y el tema de la distancia terminó sepultando el romance.

La Chama y Manuel Napoli terminan su relación

La venezolana fue quien confirmó el quiebre. En conversación con el espacio digital Q’Bochinche!, la exchica reality dio a conocer los motivos de la ruptura.

En este sentido, La Chama dio a conocer que uno de los principales factores fue la distancia que tenían.

«Primera vez que hablo del tema, no había hablado ni siquiera en mis redes sociales. Terminamos por la distancia más que todo porque yo no tenía mi Visa de Chile, pero ya la tengo», señaló la exparticipante de Gran Hermano.

Posteriormente, la influencer reveló: «Ustedes saben que mantener una relación a distancia es súper complicado y empezamos a tener roces, discusiones, cositas que no nos gustaban».

Además, expresó: «Como nos queremos mucho, decidimos darnos nuestro espacio para que la relación no acabe de una mala manera».

También te podría interesar: Reaparece popular figura que fue suspendida de Canal 13 por polémica situación: «Pamela Díaz tampoco ha hecho nada»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google