Reaparece popular figura que fue suspendida de Canal 13 por polémica situación: «Pamela Díaz tampoco ha hecho nada»

Recientemente, Rodrigo Gallina, quien fue suspendido por dos semanas de Canal 13, sin goce de sueldo, estuvo presente en el espacio de streaming de Pamela Díaz, «Mañana te cuento».

Recordemos que la sanción que recibió el notero de «Hay que decirlo» fue debido a que en este mismo programa matinal se encontraba con nuevos participantes del espacio «Vecinos al Límite», los que no se habían anunciado todavía.

En esta instancia, Gallina recibió una videollamada de Pamela Díaz, quien estaba al aire en su espacio digital y le pidió que mostrara quiénes estaban con él.

Esto no pasó desapercibido para los ejecutivos de Canal 13, quienes se molestaron y sancionaron al comunicador por dar a conocer esta información que es confidencial.

Las palabras de Rodrigo Gallina tras ser suspendido de Canal 13

«No lo he pasado tan bien (…) Ha sido una semana complicada», indicó el exchico Yingo en el espacio digital.

«Tengo un grado de culpa, he estado entendiendo lo que pasó. Hagaché el moño», añadió Rodrigo Gallina.

Además, indicó: «Ese día del live en ningún momento quise aprovecharme de la exclusiva o algo así, para nada, simplemente estaba disfrutando y después me pegué la cachada».

En este sentido, Rodrigo Gallina mencionó: «Yo no debí haber hecho eso, cualquier otra persona puede, pero yo no».

Vale señalar que muchas personas responsabilizaron de esta situación a Pamela Díaz, por lo que el notero no dudó en defenderla.

«No es nada contra el canal, Pamela Díaz tampoco ha hecho nada», indicó.

«Me he sentido súper apoyado por la Pame, me escribió al tiro. Me daba rabia que dijeran que esto era culpa de ella», añadió Rodrigo Gallina.

Además, también se refirió al apoyo que ha recibido durante este periodo que ha estado suspendido del canal. «Yo pensé que iba a estar súper solo, pero no sabía que había tanta gente que me apoyaba. Yo lo veo en otras personas, gente que tiene fanáticos, yo no tengo fanáticos», indicó.

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