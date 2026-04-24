Fue despedida, generó gran impacto y en solo un día ya tiene reemplazo: «Es una necesidad de la empresa»

Durante la jornada de este jueves, se dio a conocer que Antonella Ríos fue despedida de Zona Latina. Situación que generó gran impacto en la industria televisiva.

Recordemos que la panelista, quien era parte de «Que te lo digo» y «Encantadas» se encontraba con licencia medica y justo en el día de su retorno fue informada de su desvinculación.

En primera instancia, Glamorama había dado a conocer que Antonella Ríos se habría gritado con con alto mando en una reunión. Sin embargo, esto fue desmentido poco después por parte de la actriz.

Y recientemente, se dio a conocer quién será su reemplazo en «Que te lo digo»

En el programa Zona de Estrellas dieron a conocer quién reemplazará a Antonella Ríos en «Que te lo digo».

Hugo Valencia y Paula Escobar dieron a conocer que será la misma Escobar quien se sumará al programa de farándula liderado por Sergio Rojas.

«A mí me da mucha pena… que te vayas, porque habíamos armado un buen grupo los cinco. Este es un programa al que le va bien, que el canal está contento», indicó Valencia.

«Paula fue a hacer un reemplazo (a Que te lo digo) y lo hizo muy bien, como lo hace en todas las pegas en las que está, y el canal hoy día le está pidiendo ser parte de otro proyecto», añadió.

Además, el conductor indicó: «Es una decisión tuya y tú ya la tomaste». En este sentido, Paula Escobar intervino y expresó: «No fue tan así. Es una necesidad de la empresa».

«Yo pedí ciertas condiciones porque es un cambio de horario y todo el cuento, pero la verdad es que una necesidad de la empresa», añadió la periodista.

En tanto, Adriana Barrientos lamentó la salida de Paula Escobar de Zona de Estrellas. Además, indicó que Sergio Rojas habría pedido que la periodista volviera a «Que te lo digo».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google