«Lo único que me aprieta la guata»: Popular actriz chilena revela su mayor preocupación por su hijo sindrome de Down

Recientemente, la popular comediante nacional, Belén Mora conversó con María Luisa Godoy en el espacio «Mamá por siempre». Instancia en la que se refirió a la maternidad y su carrera.

En esta instancia, se refirió a cómo fue criar a sus tres hijos, de los cuales uno tiene síndrome de Down. De este modo, se refirió a temas como la estimulación temprana y la inclusión social.

En este sentido, la comediante mencionó: «Si mi hijo está haciendo todo el esfuerzo del mundo, que tu hijo solamente lo trate bien. Con eso ya tenemos un problema súper grande solucionado, eso es lo que más me preocupa de Ponchito, porque yo creo que él va a ser feliz siempre, porque su felicidad en parte es responsabilidad mía».

Además, expresó: «Quiero que la sociedad también respete esa felicidad y lo respete a él, yo creo que eso es como lo único que me aprieta la guata».

Belén Mora revela lo más complicado de este proceso

Posteriormente, María Luis Godoy le preguntó que ha sido lo más difícil de esta experiencia para ella.

«Yo creo que es saber que a pesar de que uno como núcleo familiar, o como redes de apoyo, hace todo para que nuestros niños o las personas en general con síndrome de Down estén bien, falta muchísimo a nivel social, estatal, en cuanto a leyes, para que la famosa palabra inclusión —que muchos la ocupan con mayúscula o que muchas empresas incluyen una vez al año cambiándose los calcetines—, pase a ser algo tangible y real y permanente en el tiempo», indicó Belén Mora.

En este sentido, la actriz añadió: «Eso es lo que en este minuto más me preocupa, no solo por Poncho, sino por todas las personas con síndrome de Down. Pero en general yo a Poncho lo veo como un hijo más».

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