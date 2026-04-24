Vivían todos juntos: Esta es la historia de Alejandra Jackson, que tuvo hijos con dos hermanos de Michael Jackson

Se estrenó la película biográfica de la vida de Michael Jackson y con ello, diversas historias comenzaron a ver la luz.

Una de ellas, se trata de la vida de Alejandra Rodríguez, la colombiana que conquistó el corazón de dos hermanos Jackson.

Incluso, vivieron todos juntos en la famosa mansión, compartiendo con el mismo rey del pop y Janet.

Primero se enamoró de Randy Jackson, con quien tuvo dos hijos. Luego se casó con su hermano Jermaine Jackson y también tuvo dos hijos. Vivió 22 años en la casa de los Jackson.

Esta es su historia.

La pareja de los hermanos Jackson

Es madre de cinco hijos, cuatro biológicos y uno adoptivo. En Estados Unidos la conocen como Alejandra Jackson.

Llegó a Los Ángeles de pequeña, con su madre y hermano menor.

Fue así como, después de años, conoció a Randy Jackson y se enamoraron. Tuvieron dos hijos. En una entrevista con Los Informantes, en 2018, reveló que la relación fue tormentosa y que nunca se formalizó.

Se devolvió a Colombia y dio a luz a su segundo hijo, para después volver a Estados Unidos luego de que arrestaran a Randy Jackson por la guerrilla del ELN.

Catherine Jackson decidió abrirle las puertas de su casa a Alejandra y sus hijos en su mansión, conviviendo más de dos décadas bajo el mismo techo que el rey del pop.

El amor de Alejandra con Jermaine Jackson

Alejandra educó a sus hijos bajo la privacidad que pedían los Jackson por la alta fama y exposición.

Fue así como encontró el amor con Jermaine Jackson, el hermano mayor de Randy e integrante de The Jackson 5.

Se casaron en 1995 y tuvieron dos hijos, Jaafar Jackson, quien interpreta a Michael Jackson en la película y Jermajesty. Asumió la crianza de Donte Jackson, hijo adoptivo de Katherine y Joe Jackson.

“Fue difícil haber estado con Randy y después casarme con Jermaine, pero tomé la decisión de seguir adelante y no sentirme menos”, dijo en la entrevista con Los Informantes.

Después de una década, Jermaine pidió el divorcio. Desde entonces, Alejandra quiso dedicarse a la educación y crianza de sus hijos.

Cómo veía Alejandra a Michael Jackson

Lo recuerda como alguien generoso y cariñoso. “Nos hacía sentir en un cuento de hadas, como en Peter Pan. Siempre decía ‘no pierdan el corazón de un niño’”, recordaba.

Cuando falleció Michael Jackson, en junio de 2009, Alejandra sufrió la pérdida con sus cinco hijos, conscientes del peso de que falleció el rey del pop.

Quiso desenvolverse en la fama, pero por la separación con Jermaine, decidió alejarse de los medios. Creó la marca de diseño ‘Alejandra Jackson Designs’.

Sus colecciones combinan prendas latinoamericanas, de moda sostenible.

Ha vestido a Sofía Vergara, Serena Williams y Alicia Keys.

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