Fiestas Patrias 2025: Revisa las fondas gratis en Santiago, para celebrar hoy, viernes 19 de septiembre

¡Tikitikiti! Estamos en las tan anheladas Fiestas Patrias y uno de los panoramas favoritos de estas fechas es ir a las fondas, donde se suele bailar y comer hasta no poder más.

Sin embargo, asistir a estas actividades se traduce en un importante gasto económico. Es por esto que desde RadioActiva te dejamos un listado de fondas gratis en Santiago para que puedas pasarlo bien sin gastar de más.

¡Celebra con todo! Revisa las fondas gratis en Santiago

La Florida, Renca y más comunas de la Región Metropolitana tienen fondas gratis para celebrar durante las Fiestas Patrias. Revisa las opciones a continuación:

Fiestas en Paine : En el marco de las Fiestas Patrias, desde el 17 y hasta el 20 de septiembre, de 11:00 a 00:00 horas, en el Estadio Municipal de Paine, se están llevando a cabo las fondas con comida, música y brebajes.

: En el marco de las Fiestas Patrias, desde el 17 y hasta el 20 de septiembre, de 11:00 a 00:00 horas, en el Estadio Municipal de Paine, se están llevando a cabo las fondas con comida, música y brebajes. Fiestas Patrias en La Florida : Desde el 19 y hasta el 21 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de La Florida, está realizando la Fiesta Criolla. Vale señalar que la entrada es liberada y no se necesita reserva anticipada.

: Desde el 19 y hasta el 21 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de La Florida, está realizando la Fiesta Criolla. Vale señalar que la entrada es liberada y no se necesita reserva anticipada. Fiestas en Maipú : Desde el 17 y hasta el 20 de septiembre se están realizando las celebraciones en Plaza de Maipú para disfrutar de las Fiestas Patrias. Por otro lado, a partir del 18 y hasta el 20 se está desarrollando la Fiesta Costumbrista vista, donde participan diversas agrupaciones folclóricas.

: Desde el 17 y hasta el 20 de septiembre se están realizando las celebraciones en Plaza de Maipú para disfrutar de las Fiestas Patrias. Por otro lado, a partir del 18 y hasta el 20 se está desarrollando la Fiesta Costumbrista vista, donde participan diversas agrupaciones folclóricas. Las fiestas en Renca : A partir del 18 y hasta el 21 de septiembre, entre 12:00 y 21:00 horas, se está llevando a cabo la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras.

: A partir del 18 y hasta el 21 de septiembre, entre 12:00 y 21:00 horas, se está llevando a cabo la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. Quilicura: Acá se realiza «Quilicura celebra en familia». Evento que inicia a las 14:00 horas para celebrar Fiestas Patrias. La actividad es en la Cancha Santa Luisa. Vale señalar que cuenta con juegos típicos, una gran variedad gastronómica con food trucks, una feria de emprendedores y otras sorpresas. El panorama inició el 18 de septiembre y se extiende hasta el 19 de septiembre.