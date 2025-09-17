Fiestas Patrias 2025: Revisa las fondas gratis para celebrar estos días en Santiago

Ya entramos a la tan esperada semana de Fiestas Patrias y no caben dudas que uno de los panoramas favoritos es ir a las fondas, donde se suele ir a bailar y comer hasta no poder más.

No obstante, muchas veces asistir a estas actividades significa un importante gasto económico. En este sentido, desde RadioActiva te dejamos un listado de fondas gratis en Santiago para que puedas disfrutar sin gastar tanto dinero.

Revisa las fondas gratis en Santiago

La Florida, Quilicura y otras comunas de la Región Metropolitana tendrán fondas gratuitas para celebrar las Fiestas Patrias. Revisa el listado a continuación:

Celebraciones en San Joaquín : El 17 de septiembre, en el Parque La Castrina, entre 15:00 y 21:30 horas, se va a realizar la Fonda Chilenera. La actividad contará con una feria de emprendedores, música en vivo y comida

: El 17 de septiembre, en el Parque La Castrina, entre 15:00 y 21:30 horas, se va a realizar la Fonda Chilenera. La actividad contará con una feria de emprendedores, música en vivo y comida Las fiestas en Paine : En el marco de las Fiestas Patrias, entre el 17 y el 20 de septiembre, de 11:00 a 00:00 horas, en el Estadio Municipal de Paine, se van a realizar las fondas con comida típica, música y brebajes.

: En el marco de las Fiestas Patrias, entre el 17 y el 20 de septiembre, de 11:00 a 00:00 horas, en el Estadio Municipal de Paine, se van a realizar las fondas con comida típica, música y brebajes. Fiestas en La Florida : Desde el 19 hasta el 21 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de La Florida, se llevará a cabo la Fiesta Criolla (la entrada es liberada y no hay reserva anticipada).

: Desde el 19 hasta el 21 de septiembre, en el Gimnasio Municipal de La Florida, se llevará a cabo la Fiesta Criolla (la entrada es liberada y no hay reserva anticipada). Celebraciones en Maipú : Entre el 17 y 20 de septiembre se van a llevar a cabo las celebraciones en Plaza de Maipú para celebrar las Fiestas Patrias. En tanto, desde el 18 hasta el 20 se va a desarrollar la Fiesta Costumbrista vista, donde diversas agrupaciones folclóricas dirán presente.

: Entre el 17 y 20 de septiembre se van a llevar a cabo las celebraciones en Plaza de Maipú para celebrar las Fiestas Patrias. En tanto, desde el 18 hasta el 20 se va a desarrollar la Fiesta Costumbrista vista, donde diversas agrupaciones folclóricas dirán presente. Las fiestas en Renca : desde el 18 hasta el 21 de septiembre, entre las 12:00 y las 21:00 horas, se llevará a cabo la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. Cabe destacar que se presentarán artistas como Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis.

: desde el 18 hasta el 21 de septiembre, entre las 12:00 y las 21:00 horas, se llevará a cabo la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. Cabe destacar que se presentarán artistas como Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis. Quilicura: El 18 y 19 de septiembre se va a llevar a cabo «Quilicura celebra en familia», desde las 14:00 horas para celebrar Fiestas Patrias. Esta actividad tendrá lugar en la Cancha Santa Luisa. Asimismo, contará con juegos típicos, una gran oferta gastronómica con food trucks, una feria de emprendedores y otras sorpresas.