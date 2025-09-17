Supermercados y malls en Fiestas Patrias 2025: ¿Qué locales abrirán este 18 y 19 de septiembre?
¿Te faltan cosas por comprar para estas Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio durante estos días.
Ya nos encontramos en la semana de Fiestas Patrias. Fecha en la que se celebra con encuentros familiares, fondas y más.
En este sentido, es importante recordar que el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables. Esto significa que gran parte del comercio cierra sus puertas.
Sin embargo, hay locales como negocios atendidos por su dueño, bombas de bencina, farmacias de turno y más que si funcionan.
Fiestas Patrias 2025: revisa cómo funcionarán los supermercados y centros comerciales
Revisa a continuación los horarios de los supermercados y malls durante estas Fiestas Patrias:
Unimarc
- Miércoles 17 de septiembre: cierre a las 19:30 horas
- Jueves 18 de septiembre: cerrado
- Viernes 19 de septiembre: cerrado
Tottus
- Miércoles 17 de septiembre: cierra a las 19:00 horas.
- Jueves 18 de septiembre: cerrado
- Viernes 19 de septiembre: cerrado
Jumbo
- Miércoles 17 de septiembre: cierra a las 19:00 horas
- Jueves 18 de septiembre: cerrado
- Viernes 19 de septiembre: cerrado
Santa Isabel
- Miércoles 17 de septiembre: cierra a las 19:30 horas
- Jueves 18 de septiembre: cerrado
- Viernes 19 de septiembre: cerrado
Lider
- Miércoles 17 de septiembre: Lider cierra a las 19:00 horas y Lider Express a las 19:30 horas.
- Jueves 18 de septiembre: cerrado
- Viernes 19 de septiembre: cerrado
Mall Plaza
- Miércoles 17 de septiembre: horario normal de 10:30 a 20:30 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: solamente abrirán el cine, juegos, salas SCD, patio de comidas, restaurantes y farmacias de turno
- Sábado 20 de septiembre: horario normal
Parque Arauco
- Miércoles 17 de septiembre: horario normal de 10:30 a 20:30 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: solamente abrirán Mori, Cinépolis, algunos restaurantes, Boulevard, Bazar Gourmet y patio de comidas
- Sábado 20 de septiembre; horario normal
Alto Las Condes
- Miércoles 17 de septiembre: Easy y Jumbo funcionará de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y cine en horario normal. En tanto, Mirador El Alto estará abierto de 11:00 a 00:00 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: cine funcionará en horario normal y Mirador El Alto abierto de 11:00 a 00:00 horas
Costanera
- Miércoles 17 de septiembre: Easy y Jumbo de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal, el patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: tiendas y patio de comidas cerrados, cine funcionando en horario normal y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas
Portal La Dehesa
- Miércoles 17 de septiembre: Easy y Jumbo funciona de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cine de 12:30 a 21:00 horas y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: Easy, Jumbo y tiendas cerradas, cine en horario normal y zona gastronómica de 10:00 a 23:00 horas
Mall Cenco La Reina
- Miércoles 17 de septiembre: Easy y Jumbo funciona de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: tiendas y patio de comida cerrado
Cenco Florida
- Miércoles 17 de septiembre: Easy y Jumbo funciona de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas, cines en horario normal y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: tiendas y patio de comidas cerrado. Mientras que el cine funciona en horario normal
Cenco El Llano
- Miércoles 17 de septiembre: Easy y Jumbo funciona de 08:00 a 19:00 horas, tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: tiendas y patio de comida cerrado
Mall Sport
- Miércoles 17 de septiembre: abierto entre 10:00 y 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: cerrado
Mall Vivo El Centro
- Miércoles 17 de septiembre: tiendas y patio de comidas funcionará de 09:00 a 20:00 horas, Smart Fit de 06:00 a 20:00 horas y Happyland entre 10:00 y 20:00 horas
- Jueves 18 y viernes 19 de septiembre: cerrado
- Sábado 20 de septiembre: horario normal y Smart Fit funcionará de 08:00 a 16:00 horas