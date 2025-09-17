Fiestas Patrias 2025: ¿Hasta qué hora están abiertos los supermercados, hoy miércoles 17 de septiembre?

Ya estamos a 17 de septiembre y las esperadas celebraciones de Fiestas Patrias ya iniciaron en Chile. En este sentido, muchas personas tienen dudas con respecto a cómo funcionarán los supermercados durante estos días.

Primero que todo, es importante aclarar que el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables, por lo que gran parte del comercio no funcionará. Además, hoy miércoles, los supermercados cerrarán sus puertas de manera anticipada.

Supermercados, malls, centros comerciales y stripcenters no funcionarán durante los días feriados. Sin embargo, estos días sí podrán abrir cines, discotecas, clubs, farmacias de turno, expendios de combustible, entre otros.

¿Hasta qué hora están abiertos los supermercados, hoy miércoles 17 de septiembre?

Durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre, los supermercados deberán cerrar sus puertas de manera anticipada. El 18 y 19 de septiembre permanecerán cerrados y el sábado 20 de septiembre volverán a operar de manera normal.

En este sentido, si es que todavía te hace falta comprar algunas cosas para estas Fiestas Patrias, a continuación te dejamos hasta qué hora estarán abiertos los supermercados este 17 de septiembre.

Líder: cierra a las 19:00 horas

Santa Isabel: cierra a las 19:30 horas

Unimarc: cierra a las 19:30 horas

Jumbo: cierra a las 19:00 horas

Tottus: Cierra entre 19:00 y 19:30 horas, dependiendo del local.

