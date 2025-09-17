Kidd Voodoo en Bresh Santiago 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Atención Sátiros! La popular fiesta, Bresh anunció una nueva fecha para el 1 de noviembre en el Espacio Riesco. De este modo, Santiago será testigo de una noche llena de misterios y sorpresas, en la que se presentará Kidd Voodoo.

De este modo, la fantasía, los artistas y las luces se fusionarán para dar vida a BRESH X SATIROS, que se espera que sea una experiencia única.

Esta será una tremenda noche, en la que se celebrará a Halloween y miles de asistentes vivirán una experiencia nunca antes vista en uno de los recintos con mayor capacidad del país.

Kidd Voodoo en Bresh

En esta instancia, estará presente Kidd Voodoo, quien viene de batir diversos récords a lo largo del país. De este modo, la popularidad del artista y la satirología que la rompen a nivel mundial llegan a esta segunda edición de Bresh en Chile.

Vale señalar que esta gran fiesta comenzó en 2016 en Buenos Aires y se ha ido expandiendo por América Latina, Estados Unidos y Europa, abriendo nuevas ciudades y repitiendo en locaciones como: Miami, Nueva York, México, Colombia y Chile, donde se ha posicionado como un panorama imperdible del año.

Esta fiesta es para mayores de 18 años. Por otro lado, el miércoles 24 de septiembre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la Preventa Tapp. En tanto, la venta general está programada para el viernes 26 de septiembre a las 10:00 horas (o cuando se agote el stock de la preventa Tapp). Ambas modalidades serán a través de Puntoticket.

No desaproveches esta oportunidad de vivir una noche de misterio en Bresh.

También te podría interesar: Kidd Voodo confirma su concierto número 12 de este 2025 en el Movistar Arena y supera a Luis Miguel: ¿Se vienen más?