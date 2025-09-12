Kidd Voodo confirma su concierto número 12 de este 2025 en el Movistar Arena y supera a Luis Miguel: ¿Se vienen más?

¡Kidd Voodoo sigue rompiendo récords! El querido artista chileno ha tenido un viernes de locura y recientemente se confirmó su doceavo concierto de este año en el Movistar Arena.

Al medio día de hoy, salieron a la venta las entradas para su show del 10 de diciembre de su «Tour Deluxe», el que era su octavo concierto en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Estas se agotaron en poco tiempo y rápidamente anunció shows para el 11, 12, 15 de diciembre. De este modo, Kidd Voodoo sumará un total de 11 conciertos en el Movistar en un año.

Esto es un verdadero hito para el artista chileno. Incluso rompió el récord de Luis Miguel, quien en 2023 llevó a cabo diez conciertos en el recinto ya nombrado.

Vale señalar que la venta de entradas para los conciertos recién anunciados por Kidd Voodoo ha tenido gran éxito. De este modo, sus fanáticos se ilusionan con que pueda anunciar una fecha más.

Revisa todos los shows del «Tour Deluxe» de Kidd Voodoo

Kidd Voodoo llegará a países como España, México, Argentina y más con su «Tour Deluxe». Revisa todas sus fechas a continuación:

Lima, Perú: se realizará el 7 de noviembre

Buenos Aires, Argentina: se realizará el 9 de noviembre

Ciudad de México: se realizará el 15 de noviembre

Monterrey, México: se realizará el 16 de noviembre

Puerto Montt, Chile: se realizará el 22 de noviembre

Madrid, España: se realizará el 25 de noviembre

Barcelona, España: se realizará el 30 de noviembre

Santiago, Chile (Movistar Arena): se realizará el 10 de diciembre.

Santiago, Chile (Movistar Arena): se realizará el 11 de diciembre (anunciado recién).

Vale señalar que Kidd Voodoo ha tenido un tremendo 2025. En febrero brilló en el Festival de Viña, luego en julio llevó a cabo siete conciertos en el Movistar Arena.

Y ahora, en diciembre, después de lanzar su álbum «Satirología Deluxe» realizará cuatro conciertos más en dicho recinto.