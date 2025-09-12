Confirman tercer concierto de Ricardo Arjona en Chile tras éxito en ventas: cuándo y cómo comprar entradas

No caben dudas de que Ricardo Arjona es un artista muy querido en Chile. Esto quedó reflejado después de que en solamente horas agotó las entradas para sus conciertos programados para el 5 y 7 de junio de 2026 en el Movistar Arena.

De este modo, se confirmó un nuevo show del artista guatemalteco en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins para el 9 de junio, lo que sigue confirmando el espacio que el cantante ocupa en el corazón del público nacional.

Vale señalar que estos conciertos de Ricardo Arjona en Chile se dan el marco su gira «Lo Que el Seco No Dijo», la que sigue creciendo y promete volver a escribir una página histórica en la música en vivo de nuestro país.

¿Cómo comprar entradas para el nuevo concierto de Ricardo Arjona en Chile?

La preventa de entradas exclusiva Banco Falabella para el concierto de Ricardo Arjona en Chile comenzó a las 14:30 horas a través de Puntoticket y se extenderá por 48 horas o hasta agotar stock. Posteriormente, iniciará la venta general.

Vale señalar que por pagar con tarjetas de la entidad ya nombrada hay un descuento de un 20%. Revisa a continuación los precios de los tickets:

El vínculo del cantante con Chile

Ricardo Arjona tiene un especial vínculo con Chile. De hecho, tiene el récord de 32 presentaciones en el Movistar Arena. Además, forma parte de la memoria emocional de miles de fanáticos.

La última vez que se presentó en nuestro país que se presentó en suelo nacional fue en 2023, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Instancia en la que se siguió consolidando la relación conexión mágica del cantante con nuestro país. Instancia en que se presentó con su tour «Blanco y Negro».

Vale señalar que tras dicha gira, Ricardo Arjona confirmó una pausa en su carrera musical.

