Kidd Voodoo anuncia noveno concierto en el Movistar Arena: cuándo es y cómo comprar entradas

Kidd Voodoo parece no tener techo y anunció un nuevo concierto en el Movistar Arena. De este modo, el «Satiro» concretará nueve conciertos en el Movistar Arena durante este 2025.

En concreto, esta nueva fecha del «Satiro» en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins se desarrollará el 11 de diciembre.

Esto se da en el marco de su «Tour Deluxe», el que lo llevará a distintos lugares del mundo. Incluso ya tenía un show programado para el 10 de diciembre en el Movistar Arena.

¿Cómo comprar entradas para el noveno concierto de Kidd Voodoo en el Movistar Arena?

Las entradas para el noveno concierto de Kidd Voodoo en el Movistar Arena salieron a la venta este viernes 12 de septiembre, a las 13:00 horas a través de Puntoticket. Vale señalar que en esta oportunidad habrá un escenario 360, el que permitirá que está más cerca de sus fanáticos.

«El Sátiro» sigue sumando logros en su carrera artística. Recordemos que es el chileno que ha hecho más conciertos seguidos en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Por otro lado, el artista que ha hecho más shows en un año en el Movistar Arena es Luis Miguel, quien suma un total de 10. ¿Kidd Voodoo lo superará?

Revisa todos los shows del «Tour Deluxe» del querido cantante chileno:

Lima, Perú: se desarrollará el 7 de noviembre

Buenos Aires, Argentina: se desarrollará el 9 de noviembre

Ciudad de México: se desarrollará el 15 de noviembre

Monterrey, México: se desarrollará el 16 de noviembre

Puerto Montt, Chile: se desarrollará el 22 de noviembre

Madrid, España: se desarrollará el 25 de noviembre

Barcelona, España: se desarrollará el 30 de noviembre

Santiago, Chile (Movistar Arena): se desarrollará el 10 de diciembre.

Santiago, Chile (Movistar Arena): se desarrollará el 11 de diciembre (anunciado recién).

