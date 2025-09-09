Kidd Voodoo anuncia gira mundial y nuevo Movistar Arena: conoce las fechas a continuación

Recientemente, Kidd Voodoo entregó una noticia que generó gran sorpresa entre sus fanáticos.

Resulta que compartió un video, en el que anunció su «Gira Deluxe», la que tiene paradas por distintos lugares del mundo y uno de ellos es el Movistar Arena.

Kidd Voodo anuncia su «Gira Deluxe»

Después de avisar en su canal de difusión que tenía una importante noticia que entregar, Kidd Voodoo confirmó su «Gira Deluxe», con la que llevará su música a distintos países.

El intérprete de «Destello» se presentará el próximo 10 de diciembre en el Movistar Arenaa.

Además, el show que ya tenía programado en el Estadio Chinquihue para el 22 de noviembre también forma parte de este tour.

Revisa a continuación las fechas de la «Gira Deluxe» de Kidd Voodoo:

Lima, Perú: 7 de noviembre

Buenos Aires, Argentina: 9 de noviembre

Ciudad de México: 15 de noviembre

Monterrey, México: 16 de noviembre

Puerto Montt, Chile: 22 de noviembre

Madrid, España: 25 de noviembre

Barcelona, España: 30 de noviembre

Santiago, Chile (Movistar Arena): 10 de diciembre.

Es importante señalar que Kidd Voodoo pasa por un tremendo momento musical. En febrero cautivó a la Quinta Vergara con su show en el Festival de Viña.

En tanto, en julio llevó a cabo una seguidilla de siete de conciertos en el Movistar Arena. De este modo, se sigue consolidando como un referente de la escena urbana nacional.