Famoso periodista confirma affaire con expareja de Sergio Rojas: «Debo dar la cara»

En el programa Que te lo Digo, Sergio Rojas sorprendió con una inesperada revelación.

Resulta que el comunicador indicó que en diciembre de 2022 estuvo presente en el matrimonio de Sandy Boquita junto a quien era su pareja en ese entonces. Sin embargo, reveló que en un momento lo perdió de vista.

Y luego de un tiempo supo que en ese momento su pololo estuvo con ni más ni menos que el panelista del programa «Sígueme» de TV+, Michael Roldán.

«Se cometió un acto de infidelidad encabezado por el cara de nada, mosca muerta, mojigato de Michael Roldán», señaló Sergio Rojas.

«Ni la China Suárez se atrevió a tanto, y él no tiene ningún código de respeto (…). De verdad, lo encuentro… Honestamente te lo digo, guagüito, de todo corazón: yo creo que hay tantos peces en el mar, que uno no puede querer el pez del otro, por muy bonito o apetecible que te resulte. Porque, ¿con qué cara vas a estar comentando acerca de infidelidades, cuando tú también has sido un roba hombres? ¿Con qué moral criticamos?», añadió el polémico comunicador.

Michael Roldán confirmó affaire con expareja de Sergio Rojas

Luego de que Sergio Rojas dio a conocer esta situación, en el programa Zona de Estrellas, Hugo Valencia se contactó con Michael Roldán para preguntarle sobre estas acusaciones.

En este sentido, el panelista de «Sígueme» no negó los hechos. «Yo hablé temprano con Sergio. Y así como reclamo cuando hay mentiras de por medio, acá también debo dar la cara y el hecho sucedió», indicó.

De todos modos, el comunicador aclaró la situación. «No como se contó, no hay sexo de por medio, pero sí un coqueteo, toqueteo, súper fuera de lugar por el momento», señaló.

Además, desde Zona de Estrellas también se pusieron en contacto con el ex de Sergio Rojas, Edwar Curiel, quien llevaba nueve meses con el periodista cuando fue la infidelidad.

«Estábamos todos en la pista de baile y ahí empezó cierto coqueteo», indicó. Luego se encontraron en el baño, lugar en el que se besaron.