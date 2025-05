«Ha respondido bien al tratamiento»: Michael Roldán entrega nuevos detalles sobre el estado de salud de Carla Ballero

En los últimos días, se dio a conocer el delicado estado de salud de Carla Ballero, reconocida figura televisiva, quien permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un grave episodio respiratorio.

La panelista de “Sígueme” fue hospitalizada de urgencia el pasado jueves, luego de presentar complicaciones respiratorias. A través de un comunicado oficial, la Clínica Red Salud Vitacura detalló su diagnóstico: neumonía neumocócica, que derivó en una insuficiencia respiratoria grave.

«La paciente está actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos, recibiendo ventilación mecánica y bajo monitoreo constante de parte del equipo médico», informaron desde el recinto asistencial.

Michael Roldán entrega detalles del estado de salud de Carla Ballero

En este contexto, el programa “Only Fama” abordó la situación y entregó una actualización sobre la evolución de Ballero. El periodista Michael Roldán, compañero de la comunicadora en el espacio “Sígueme”, compartió palabras de aliento y llamó a detener los rumores.

«Nosotros somos amigos con Carla, yo he estado en contacto con la familia de la Carla todos los días. Y efectivamente son ellos los que piden este comunicado un poco para bajar tanta rumorología que existía alrededor», señaló Roldán.

“Es probable que existan más comunicados cuando se tenga que ir comunicando. Lo importante, porque hoy día, en la mañana, cuando se lanza esta información, varios colegas me llamaban y me decían ‘¿cómo? ¿Empeoró? No entendemos’”, anticipó sobre posibles nuevos comunicados.

Finalmente, hizo un llamado a enviar energía positiva en este difícil momento: » Lo importante es que la Carlita está evolucionando según lo esperado. Y eso es súper importante y ahí toda la buena vibra, toda la rica energía se agradece. Esta es una cuestión que es día a día, pero ha respondido bien al tratamiento. Eso es súper súper importante, así que mandarle todo el amor», concluyó.