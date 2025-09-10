Recordada figura televisiva denuncia brutal golpiza de su pareja y exhibe impactantes registros: «Creí que me iba a matar»

Recientemente, una exchica Mekano generó gran impacto tras denunciar que sufrió una golpiza por parte su expareja. Hablamos de la brasileña Ariela Maderiros.

La bailarina recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la situación. De este modo, compartió registros de las lesiones de su rostro tras los golpes que recibió de su pareja Antonio Lennon Di Fonte.

Y en conversación con La Hora, Ariela Madeiros entregó más detalles del suceso. De acuerdo a sus palabras, esto ocurrió en la mañana del domingo.

Asimismo, la exchica Mekano mencionó que la agresión se desencadenó cuando intentó despertarlo, después de que pasó una noche de fiesta, sin que hubiera una discusión previa.

«Él estaba acostado, estaba con un gorro naranjo puesto y bien tapado, en eso yo como jugando, le saqué el gorro, salí corriendo para que se levantara y después de eso no vi nada. Fueron solo golpes, creí que me iba a matar, eran golpes uno tras otro. Por suerte logré arrancar y llamamos a la policía», le indicó al medio ya nombrado.

Agresor de exchica Mekano se dio a la fuga

«Antes que llegara Carabineros, él logró darse a la fuga. Solo quiero que lo encuentren, y yo por mi parte recuperarme de todos los golpes que recibí en mi cara, en la cabeza, en las piernas, si hasta puntos me tuvieron que poner. Es horrible solo recordar todo o que pasó», señaló Ariela Medeiros.

Además, indicó que esta fue la «primera vez que reacciona así, nunca fue violento, por eso estoy muy sorprendida».

Por otro lado, también contó que su pareja también compartió registros de su rostro. «Amigas vieron lo que subió y me llamaron automáticamente, obviamente estaban muy preocupadas», mencionó.

