¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Ya estamos en pleno mes de septiembre y falta muy poco para las tan esperadas Fiestas Patrias 2025.

En esta oportunidad los chilenos y chilenas tendrán varios días para celebrar. Recordemos que los festejos iniciarán el miércoles 17 y van a durar hasta el 21 de septiembre.

Y en las Fiestas Patrias se suelen llevar a cabo diversas actividades típicas como comer asado, elevar volantín y bailar nuestra danza nacional, la cueca.

Sin embargo, hay muchas personas que no saben bailarla. Es por esto que en RadioActiva te queremos ayudar y te traemos un tremendo dato para que puedas lucirte en estas celebraciones dieciocheras.

Plataforma en línea te enseña a bailar cueca para estas Fiestas Patrias

La plataforma que te enseña a bailar cueca es Superprof. Esta cuenta con más de 40 profesores que imparte clases a lo largo de todo Chile.

Vale señalar que una de sus ventajas es que la primera clase es gratuita. Además, hay una serie de promociones especiales para aprender esta danza.

En conversación con T13, Gabriela Llanos, profesora de cueca de Superprof indicó: «A la tercera clase las personas ya van a salir bailando cueca súper bien. Pero también depende de la actitud. La cueca es un baile de conquista, de coquetería. Si en la primera clase aprendes los pasos básicos, el diseño coreográfico, y además le pones el 100% de actitud, ya vas a tener la posibilidad de lucirte este 18 de septiembre».

Es importante mencionar que en esta plataforma, las personas tienen la opción de elegir si hacen clases de forma online o presencial.

De este modo, en caso de quienes escojan esta última alternativa, deberán acudir a lugares cercanos a su ubicación.

