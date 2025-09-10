Cecilia Gutiérrez revela quiebre de popular pareja chilena: «Estaba aburrida de su forma de ser, lo pateó y se fue con la amiga»

Recientemente, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que una popular pareja nacional habría terminado su relación.

Estamos hablando ni más ni menos que del exfutbolista Marcelo Salas Melinao y la abogada María José Soler.

Vale señalar que el romance se dio a conocer durante el verano después de que el exfutbolista y su pareja en ese entonces fuera fotografiados en un resort.

«Hay códigos… me aburrí de gente sin vida. Todo lo que hacen por figurar», lanzó en dicha oportunidad Marcelo Salas, apuntando a Mauricio Pinilla y su esposa Gissella Gallardo quienes se encontraban de vacaciones en el mismo lugar cuando surgieron los registros.

Y a meses de que se conociera este romance, la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez dio a conocer que este habría terminado.

Cecilia Gutiérrez revela quiebre entre Marcelo Salas y María José Soler

En el podcast Bombastic, la periodista señaló que «me dicen que María José Soler terminó la relación con Marcelo Salas hace aproximadamente dos semanas».

En tanto, con respecto a los motivos de este quiebre, Cecilia Gutiérrez indicó: «Me dijeron que se aburrió. Se aburrió de él. Se aburrió de su forma de ser».

Además, mencionó: «Estaban viviendo juntos y ella ahora se fue a vivir con una amiga (…) Me dijeron que estaba aburrida de su forma de ser, lo pateó y se fue con la amiga»

Por otro lado, es importante señalar que María José Soler es una abogada de 34 años (16 menos que el exdelantero de La Roja».

La profesional fue vista por primera vez junto a Marcelo Salas cuando estaban de vacaciones en un resort de Punta del Este en Uruguay.

Según informó La Hora, antes de estar con el exjugador de Universidad de Chile, la abogada habría tenido un romance con Mario Velasco, quien es el animador del programa de farándula «Zona de Estrellas» de Zona Latina.