Impacto por hallazgo de cadáver en descomposición en auto de artista que estará en Lollapalooza Chile 2026

Actualmente, las autoridades de Los Angeles, California se encuentran investigando el hallazgo de restos humanos en estado de descomposición dentro de un Tesla, el que está a nombre del cantante de rap David Burke, quien es conocido como D4vd y está confirmado para el Lollapalooza Chile 2026.

Vale señalar que el vehículo fue encontrado en un depósito de Hollywood, donde fue trasladado después de ser encontrado en Hollywood Hills. Algo que sorprendió a las autoridades es que el auto nunca fue reportado como robado.

El hecho fue denunciado por los encargados del centro de remolque, quienes denunciaron la situación tras el fuerte olor que venía desde el maletero. Y dentro del vehículo se encontraron restos humanos en estado de descomposición en el interior de una bolsa.

Según el informe médico forense del condado de Los Ángeles, el cadáver correspondía a una mujer afroamericana de cabello negro ondulado, de aproximadamente 1,55 metros de altura y 32 kilos de peso, quien tenía un tatuaje en el dedo índice que decía «Shhh…».

Además, la víctima vestía un top negro, leggings y llevaba un aro de metal y una pulsera con forma de «W».

Según informó ADN.cl, el caso se está investigando como homicidio. Sin embargo, todavía no se conoce la causa de la muerte ni la edad de la mujer.

Revelan que D4vd está colaborando con la investigación del caso

De acuerdo a lo informado por TMZ, D4vd está colaborando con la investigación.

Vale señalar que el cantante es conocido por subir contenido de anime en redes sociales. Además, alcanzó gran popularidad gracias a canciones que se hicieron vitales en TikTok y que firmó con Darkroom e Interscope Records. Ahora se encuentra realizando una gira en Estados Unidos.

Dentro de las canciones más conocidas del artista confirmado para Lollapalooza Chile 2026 está «Here With Me», «Romantic Homicide» y «Feel it». Además, su tema»Remember Me» forma parte de la banda sonora de la popular serie animada de Netflix y League of Legends, «Arcane».

