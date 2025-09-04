Fiestas Patrias 2025: revisa las fondas gratuitas para celebrar en la Región Metropolitana

Ya nos encontramos en el mes de la chilenidad y mucha gente está buscando panoramas para celebrar las Fiestas Patrias. En este sentido, a continuación te contamos que hay una variedad de panoramas para disfrutar con amigos a la familia sin pagar entradas.

Muchas personas aprovechan esta fecha para asistir a celebraciones en las que haya música, comida típita, tragos y más atracciones. En este sentido, las fondas gratuitas toman gran importancia.

Fondas gratuitas para Fiestas Patrias

A continuación te dejamos distintos panoramas gratuitos para disfrutar en la Región Metropolitana.

Fiestas en Maipú

En Maipú se van a celebrar las Fiestas Patrias frente al Templo Voltio, donde se realizarán distintas actividades.

Los días 12 y 13 de septiembre, habrá presentaciones musicales de destacados artistas. Mientras que entre el 17 y 20 de septiembre también se llevarán a cabo celebraciones. Sin embargo, próximamente se conocerá información al respecto.

Renca

Por otro lado, en Renca se van a celebrar las Fiestas Patrias con la Fonda Familiar 2025 en el Parque Las Palmeras. El evento se desarrollará entre el 18 y 21 de septiembre, entre 12:00 y 21:00 horas.

Acá habrá un espacio para bailar, cueca, una granja educativa, música y más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Renca (@muni_renca)

Fiesta Patrias en Paine

Por otro lado, en la comuna de Paine también habrá un gran evento grauito para celebrar las Fiestas Patrias. Este se va a desarrollar en el Estadio Municipal de Paine, entre el 17 y 20 de septiembre. El horario será entre 12:00 y 00:00 horas.

Celebración en Talagante

Por otro lado, en Talagante se celebrarán las Fiestas Patrias con la clásica Fiesta de la Chilenidad. Actividad que se desarrollará entre el 17 y 21 de septiembre en la esquina de Esmeralda con República. Este comenzará a las 11:00 y se presentarán diversos artistas, los que se revelarán próximamente.