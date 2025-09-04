Fiestas Patrias 2025: revisa las fondas gratuitas para celebrar en la Región Metropolitana
Se acercan las Fiestas Patrias y a continuación te dejamos un listado de fondas gratuitas para disfrutar en estas celebraciones.
Ya nos encontramos en el mes de la chilenidad y mucha gente está buscando panoramas para celebrar las Fiestas Patrias. En este sentido, a continuación te contamos que hay una variedad de panoramas para disfrutar con amigos a la familia sin pagar entradas.
Muchas personas aprovechan esta fecha para asistir a celebraciones en las que haya música, comida típita, tragos y más atracciones. En este sentido, las fondas gratuitas toman gran importancia.
Fondas gratuitas para Fiestas Patrias
A continuación te dejamos distintos panoramas gratuitos para disfrutar en la Región Metropolitana.
Fiestas en Maipú
En Maipú se van a celebrar las Fiestas Patrias frente al Templo Voltio, donde se realizarán distintas actividades.
Los días 12 y 13 de septiembre, habrá presentaciones musicales de destacados artistas. Mientras que entre el 17 y 20 de septiembre también se llevarán a cabo celebraciones. Sin embargo, próximamente se conocerá información al respecto.
Renca
Por otro lado, en Renca se van a celebrar las Fiestas Patrias con la Fonda Familiar 2025 en el Parque Las Palmeras. El evento se desarrollará entre el 18 y 21 de septiembre, entre 12:00 y 21:00 horas.
Acá habrá un espacio para bailar, cueca, una granja educativa, música y más.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Municipalidad de Renca (@muni_renca)
Fiesta Patrias en Paine
Por otro lado, en la comuna de Paine también habrá un gran evento grauito para celebrar las Fiestas Patrias. Este se va a desarrollar en el Estadio Municipal de Paine, entre el 17 y 20 de septiembre. El horario será entre 12:00 y 00:00 horas.
Celebración en Talagante
Por otro lado, en Talagante se celebrarán las Fiestas Patrias con la clásica Fiesta de la Chilenidad. Actividad que se desarrollará entre el 17 y 21 de septiembre en la esquina de Esmeralda con República. Este comenzará a las 11:00 y se presentarán diversos artistas, los que se revelarán próximamente.
- Cambio de hora en Chile 2025: Conoce cuándo finaliza el horario de invierno y qué hay que hacer con el reloj
- Myriam Hernández analizó su carrera y reveló anhelo que tiene con Luis Miguel: "Voy a cumplir 60 años y lo digo con mucho orgullo"
- Weekend Family, la primera fonda gamer: Fecha, lugar y entradas