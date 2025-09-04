04 Sep, 2025. 18:12 hrs

Fiestas Patrias 2025: revisa las fondas gratuitas para celebrar en la Región Metropolitana

Se acercan las Fiestas Patrias y a continuación te dejamos un listado de fondas gratuitas para disfrutar en estas celebraciones.

Por Iván López
Fiestas Patrias (2)
Referencial Agencia Uno

Ya nos encontramos en el mes de la chilenidad y mucha gente está buscando panoramas para celebrar las Fiestas Patrias. En este sentido, a continuación te contamos que hay una variedad de panoramas para disfrutar con amigos a la familia sin pagar entradas.

Muchas personas aprovechan esta fecha para asistir a celebraciones en las que haya música, comida típita, tragos y más atracciones. En este sentido, las fondas gratuitas toman gran importancia.

Fondas gratuitas para Fiestas Patrias

A continuación te dejamos distintos panoramas gratuitos para disfrutar en la Región Metropolitana.

Fiestas en Maipú

En Maipú se van a celebrar las Fiestas Patrias frente al Templo Voltio, donde se realizarán distintas actividades.

Los días 12 y 13 de septiembre, habrá presentaciones musicales de destacados artistas. Mientras que entre el 17 y 20 de septiembre también se llevarán a cabo celebraciones. Sin embargo, próximamente se conocerá información al respecto.

Fiestas Patrias

Renca

Por otro lado, en Renca se van a celebrar las Fiestas Patrias con la Fonda Familiar 2025 en el Parque Las Palmeras. El evento se desarrollará entre el 18 y 21 de septiembre, entre 12:00 y 21:00 horas.

Acá habrá un espacio para bailar, cueca, una granja educativa, música y más.

 

Fiesta Patrias en Paine

Por otro lado, en la comuna de Paine también habrá un gran evento grauito para celebrar las Fiestas Patrias. Este se va a desarrollar en el Estadio Municipal de Paine, entre el 17 y 20 de septiembre. El horario será entre 12:00 y 00:00 horas.

Fiestas Patrias (1)
Instagram

Celebración en Talagante

Por otro lado, en Talagante se celebrarán las Fiestas Patrias con la clásica Fiesta de la Chilenidad. Actividad que se desarrollará entre el 17 y 21 de septiembre en la esquina de Esmeralda con República. Este comenzará a las 11:00 y se presentarán diversos artistas, los que se revelarán próximamente.

Image 2025 09 04T180612.145
Municipalidad de Talagante

Contenido patrocinado

Lo Último