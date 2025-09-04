Cambio de hora en Chile 2025: Conoce cuándo finaliza el horario de invierno y qué hay que hacer con el reloj

Si bien todavía estamos en periodo de invierno, en unos días se llevará a cabo un nuevo cambio de hora en Chile, lo que marcará el comienzo del horario de verano.

El último ajuste horario de este año se llevó a cabo en el primer semestre. En concreto el sábado 5 de abril. Instancia en la que comenzó a regir el horario de invierno.

Cambio de hora en Chile 2025: ¿Cuándo finaliza el horario de invierno?

Próximamente, se va a concretar un nuevo cambio de hora, lo que significará el inicio del horario de verano, el que es esperado por muchas personas.

Este nuevo ajusta se va a llevar a cabo el sábado 6 de septiembre. Jornada en la que los relojes tendrán que adelantarse 60 minutos.

El cambio de hora será a las 23:59/00:00. Instante en el que pasarán a ser las 01:00 horas. De este modo, esto se traducirá en «una hora menos para dormir».

Con este ajuste horario se comenzará a oscurecer más tarde. Algo que es positivo para mucha gente, ya que se podrá disfrutar por más tiempo de la luz solar durante las tardes.

No obstante, es importante señalar que este cambio de hora no se va a aplicar en todas las regiones del país.

Ni en la Región de Magallanes ni en el Territorio Chileno Antártico rige esta medida. De esta manera, ambos territorios continuarán con su horario actual, el que está en vigencia durante todo el año.

Recuerda que puedes revisar la hora en los distintos sectores de Chile en la página web horaoficial.cl.

