«¡No queremos ver!»: Sujeto impacta en plena emisión del matinal de CHV tras bajarse los pantalones y mostrar sus partes

Durante la jornada de este viernes se vivió una inesperada situación en plena emisión del matinal de Chilevión (CHV), «Contigo en la Mañana».

Esto ocurrió mientras se cubría un operativo que llevó a cabo la Policía de Investigaciones en la comuna de La Pintana. Instancia en la que allanaron a casinos clandestinos.

Individuo impacta con obsceno gesto en pleno matinal de CHV

Y en esta oportunidad, un sujeto empezó a intimidar al equipo que del programa de CHV que se encontraba en lugar, el que era liderado por periodista Tomás Cancino. Frente a esto, el notero pidió que lo grabaran.»Grabémoslo, porque mira. Hay una persona que viene a intimidar», indicó.

En este contexto, el hombre le lanzó una serie de insultos. Sin embargo, posteriormente realizó una inesperada y obscena acción, la que dejó perplejos a quienes estaban en el estudio.

De hecho, se escuchó que decían: «¡Nooooooooo!», «¡No queremos ver!» y «¡Nooooooooooo!». Momento en el que el individuo sin importarle que estaba siendo grabado mostró el pene.

Frente a esto, se escuchó que desde el estudio indicaron: «Qué terrible», «¡Desver».

En entes sentidos, ante la reacción que tuvo este individuo, el notero del matinal de CHV, Tomás Cancino indicó: «Perdón, es que estamos tan sorprendidos como ustedes…»

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que posteriormente, el hombre lanzó piedras y siguió insultando hasta que finalmente se fue del lugar.

«Ahí apuntaría (la cámara) al cielo. No lo mostremos más, porque corremos riesgo. Estamos en horario de protección al menor», indicó Eduardo de la Iglesia tras esta inesperada situación.

Revive el incómodo momento acá.