¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Iván Torres se atreve y lanza el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias

¿Lluvia en la Región Metropolitana para el 18? Durante la mañana de este viernes, en el matinal Buenos Días a Todos, el meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó su primer pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias.

Vale señalar que hace un tiempo, el especialista criticó a sus colegas tras entregar informes climatológicos para estas celebraciones. Sin embargo, señaló que este 5 de septiembre ya se puede adelantar cómo estará el panorama.

En este sentido, Iván Torres sorprendió al panel del matinal de TVN tras revelar es poco probable que durante los días 18 y 19 de septiembre este despejado.

El meteorólogo indicó que principalmente el 19 de septiembre, la nubosidad será predominante. Día en el que se llevará a cabo la Parada Militar

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Iván Torres sorprende con el pronóstico para Fiestas Patrias

El meteorólogo de TVN comenzó señalando que este viernes ya «podríamos tener una idea más clara de lo que va a pasar el 18».

«Yo te puedo decir que el día 18 vamos a tener mucha nubosidad. El día 19 más todavía», señaló Iván Torres.

Frente a esto, Eduardo Fuentes le preguntó: «¿Descartemos un 18 y 19 despejados, entonces?»

Ante esto, el especialista de TVN indicó: «No, despejado no. Mucha nubosidad el día 18 y más el 19».

Luego, frente a la posibilidad de que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana, Iván Torres mencionó: «No se sabe todavía. Yo creo que será así en toda la zona central (lo de los días nublados) y precipitaciones me atrevería a decir que habrá en el sur».

Además, el especialista indicó que entre miércoles y jueves de la próxima semana se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago.

También puedes leer en RadioActiva: ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton adelantó en Mega el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital