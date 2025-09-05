Chayanne confirma conciertos en Chile 2026: Conoce cuándo y dónde se presentará el querido artista

Durante este jueves 4 de septiembre, Chayanne llevó a cabo el último concierto de ocho que llevó a cabo en el Movistar Arena. Y durante este mismo día, el querido artista confirmó dos nuevos shows para el próximo año en nuestro país en el marco de su gira «Bailemos otra vez».

De este modo, las fanáticas y fanáticos que no pudieron comprar entradas para ninguna de sus presentaciones en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins, tienen una nueva oportunidad para disfrutar en vivo de la música del cantante puertorriqueño.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Chayanne anunció los conciertos y señaló: «Uno siempre vuelve a donde es feliz».

Chayanne vuelve a Chile este 2026 con dos conciertos: revisa las fechas y los recintos

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete de «Torero» dio a conocer que el 11 de febrero se va a presentar en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Mientras que el 14 de dicho mes lo hará en el Estadio Nacional de Santiago.

«Porque ustedes mandan, volvemos a Chile», indica el post, en el que se hizo el anuncio del regreso de Chayanne a Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chayanne™ (@chayanne)

Por otro lado, según informó Culto de La Tercera, por el momento está descartada una posible presentación del artista en la próxima versión del Festival de Viña-.

Recordemos que Chayanne ha sido parte de las versiones de 1988, 2000, 2002 y 2009 del prestigioso certamen.

Mientras que la última vez que se presentó en el Estadio Nacional fue el 2012.