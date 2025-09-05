Filtran que Karol Lucero tendría exótico destino tras bullada infidelidad a Fran Virgilio: desembolsaría millonario monto

Recientemente, el programa de Zona Latina, «Que te lo digo» se dio a conocer que Karol Lucero habría tomado una drástica decisión en torno a su futuro.

Es importante señalar que desde hace un tiempo que el exchico Yingo se encuentra en el ojo del huracán. Esto debido a que se confirmó que le fue infiel a su esposa Fran Virgilio con la DJ Isi Glock. Además, a esto se le suma que fue acusado de grabar a mujeres con las que tenía relaciones sexuales.

Revelan que Karol Lucero habría tomado drástica decisión

Según se informó en «Que te lo digo» el futuro del comunicador se encontraría fuera de Chile. Específicamente en un resort de lujo en Costa Rica.

«Ya dimos con el paradero que albergaría a Karol Dance a partir del domingo. El destino sería nada más ni nada menos que Costa Rica. Escucharon bien, Costa Rica, sería el país donde Karol Dance iría a sanar la infidelidad», indicó Sergio Rojas.

«Me dicen que el periplo de Karol Dance, la sanación, podría costar cerca de¡50 millones de pesos! al mes», agregó.

Incluso en el mismo programa se mostraron imágenes del lugar al que iría el exchico Yingo, el que destaca por ser limpio y espiritual.

De acuerdo al sitio web de este sitio, su objetivo es «reducir el estrés, desintoxicar la mente y el cuerpo, renovarse de energías positivas y reconectarse con la naturaleza, crear equilibrio mental, físico y emocional y además crear homeostasis»

¿Será un canje?

Por otro lado, en el capítulo del 3 de septiembre, Karol Lucero acusó que probablemente entregará más información en sus redes sociales.

En este sentido, Danilo 21 señaló que podría ser un «canje». «Lo que tiene de chico lo tiene de vivo», indicó. «Pronto el documental como la Tonka», añadió el influencer.

De este modo, empezaron a comentar que se podría tratar de un canje. De hecho, Sergio Rojas señaló que varios gastos de su matrimonio con Fran Virgilio se concretaron bajo este mecanismo.