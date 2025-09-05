Polémica en Canal 13: Despidos, salidas y drásticos cambios sacuden a la estación televisiva

Recientemente, se dieron a conocer en Canal 13 se llevaron a cabo nuevos cambios en la plana ejecutiva, los que afectan directamente al matinal «Tu Día».

Mediante un comunicado, se dio a conocer que el productor Alexis Zamora Castro dejará su cargo en la Dirección de Programación de la estación.

Sin embargo, el productor que retornó en 2021 a Canal 13 seguirá formando parte de la estación televisiva.

En este contexto, la señal dio a conocer que dicho puesto lo asumirá Pamela Díaz Sanhueza, quien cumplía una importante labor en «Tu Día».

En este sentido, la periodista asumirá como Directora de Programación de Canal 13, que desde el 2022 se desempeñaba como directora ejecutiva del matinal.

Vale señalar que Pamela Díaz Sanhueza tiene una larga trayectoria en televisión, ya que ha sido parte de diversos proyectos de Mega, Chilevisión y TVN

¿Quién asumirá como productor ejecutivo del matinal de Canal 13?

Y ahora, el cargo de productor ejecutivo del matinal, que es liderado por Priscilla Vargas y José Luis Repenning será ocupado por una figura conocida.

De acuerdo a El Filtrador, se trata ni más ni menos que del periodista y antes panelista del programa, Mauro Huentenao, quien estaba ocupando el cargo de editor.

Por otro lado, es importante señalar que Canal 13 también confirmó la salida de Francisco Fulla Barraza, quien en los últimos años estaba a cargo de la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios.

Además, desde el medio ya nombrado dieron a conocer que también se desvinculó a, Francisca Lira, una de las jefas de contenido de la estación.

En tanto, durante la jornada de ayer, Patricio Góngora, quien era parte de la directiva de Canal 13 confirmó su renuncia al canal. Esto ocurrió después de que un reportaje de CHV Noticias lo vinculara con una red de bot que difundía odio y noticias falsas.