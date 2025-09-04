Vinculan a director de Canal 13 con red de bots que difunde noticias falsas y odio contra Matthei, Jara y el presidente: Gobierno pidió explicaciones

Recientemente, CHV Noticias emitió un reportaje que dio a conocer que dos personas estarían detrás de «bots», cuentas anónimas que difunden noticias falsas y odio en redes sociales contra el presidente y las campañas de Evelyn Matthei y Jeanette Jara.

De este modo, uno de los apuntados fue ni más ni menos que Patricio Góngora, quien es director de Canal 13. En concreto, sería el administrador de Patitoo Verde, cuenta de ultraderecha que constantemente critica al gobierno actual.

¿Qué se sabe del caso?

Según el reportaje de CHV, una mujer se infiltró en estos grupos de bots. Esto permitió conocer quién está detrás de Neuroc, uno de los usuarios de X (antes Twitter) que son conocidos en la plataforma digital por ser de ultraderecha. En concreto se trataba de Ricardo Inaiman Barrios, con quien se juntó en una ocasión.

Y este mismo hombre dio a conocer que detrás de Patito Verde se encuentra Patricio Góngora, quien es director de Canal 13.

El periodista negó todo. Sin embargo, la investigación de CHV dio a conocer distintas pistas que lo relacionarían con la cuenta de X que principalmente comparte odio contra el gobierno de Gabriel Boric. De hecho, en uno de sus post dio la dirección de un domicilio que sería del comunicador.

Tras reportaje de CHV: Gobierno se pronuncia y exige explicación

Mediante su cuenta de X, la ministra secretaria general del Gobierno de Chile, Camila Vallejo se pronunció a la situación.

«Nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al Gobierno y al propio Presidente», indicó.

Además, indicó: «El debate y la libre expresión son parte de la democracia, pero las fakes y el odio orquestado en redes, las socavan»

«Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13», añadió Camila Vallejo.

