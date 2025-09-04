¿Qué es el Campeonato Mundial de Desayunos de Ibai y cómo votar por Chile en la semifinal?

El popular influencer español, Ibai Llanos, ha dado mucho que hablar con su «Campeonato Mundial de Desayunos». Acá el youtuber hace competir a distintos países con sus desayunos.

De hecho, Chile ya se encuentra en la semifinal tras vencer a Japón y a España.

Vale señalar que el ganador de cada encuentro es elegido por los mismos cibernautas, quienes pueden votar a través de las plataformas digitales de Ibai.

Actualmente, Chile está en la semifinal del Campeonato Mundial de Desayunos. Instancia en la que está enfrentando a Perú.

En este sentido, para nuestro país, el youtuber escogió una marraqueta con palta, huevo y jamón, lo que es acompañado por sopaipillas con pebre y un té. En tanto, el país vecino está compitiendo con un chicharrón con salsas y café.

¿Cómo votar por Chile en el Campeonato Mundial de Desayunos de Ibai?

Votar por Chile en el Campeonato Mundial de Desayunos de Ibai es muy sencillo. Vale señalar que esto se puede hacer a través de las distintas plataformas del español.

En el caso de TikTok, es necesario entrar al perfil de Ibai Llanos, ir hasta al video de la semifinal de Chile vs Perú y darle «me gusta» al comentario que dice Chile.

En tanto, en Instagram hay que ingresar a la cuenta de Ibai, ingresar al video de la semifinal de Chile vs Perú y votar en la encuesta.

Por último, en el caso de YouTube, hay que ir al canal del español, ir a «shorts», entrar al video y dale like al comentario para los chilenos.

Vale señalar que distintas figuras del espectáculo e incluso de la política han llamado a votar por nuestro país. De hecho, el mismo Gabriel Boric comentó el post de Instagram y señaló: «¡Vamos Chile! Nada supera la marraqueta con palta«.

¿Qué esperas para ir a votar por Chile?